Oggi un nuovo intervento di disinfezione della città, venerdì la sanificazione dei cimiteri

Il Comune di Matera, nell’ambito dei servizi attivati dal Centro operativo comunale della protezione civile istituito il 26 febbraio scorso, ha disposto per la serata di oggi, a partire dalle ore 21, un intervento di disinfezione straordinaria della città, oltre a quello già effettuato il 14 marzo e a quelli previsti del 21 e del 28 marzo 2020.

Sarà realizzato dai volontari della protezione civile delle associazioni “Volontari per l’ambiente” e “Gruppo Lucano”, lungo le strade e i marciapiedi, nelle vicinanze delle aree con maggiore passaggio di persone, come ad esempio gli esercizi commerciali ancora aperti e i supermercati, oltre che in prossimità dei cassonetti stradali delle isole ecologiche.

Il Comune ha disposto inoltre la sanificazione degli ambienti di servizio e degli uffici dei cimiteri cittadini (venerdì 20 marzo 2020), della sede comunale e della piattaforma rifiuti della discarica di La Martella (sabato 21 marzo 2020).

Gli interventi saranno ripetuti il 28 marzo e 6 aprile.

“Ricordiamo – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Tragni – che le attività di igienizzazione della città non annientano il rischio di contagio da COVID-19. L’unico modo per contrastare il diffondersi del virus è restare a casa ed uscire solo se veramente necessario. E’ un sacrificio indispensabile che noi tutti siamo chiamati a compiere per tutelare la nostra salute, quella dei nostri familiari e della comunità”.