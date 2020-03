Covid-19: appello di Mario Trufelli per campagna di sensibilizzazione

All’iniziativa “Scacco Matto al Coronavirus” promossa dall’ufficio stampa della Giunta regionale hanno aderito già molti lucani, per un totale di donazioni pari a 22.700 euro

Il giornalista Mario Trufelli ha accolto l’invito della Regione Basilicata a sostenere la Campagna di sensibilizzazione “Scacco Matto al Coronavirus” #iorestoacasa.

In un videomessaggio, diffuso sui canali social e sul portale della Giunta, Trufelli incoraggia i lucani a superare questa brutta emergenza, ricordando che siamo gente tenace, capace di superare ogni difficoltà.

“Abbiamo la certezza che un giorno l’altro finirà – dice Trufelli – ma in questo momento gravissimo che stiamo vivendo un ringraziamento sincero e un sostegno deve essere garantito a tutti i medici e al personale sanitario”.

Sono tanti i cittadini lucani che hanno già accolto l’appello lanciato nei giorni scorsi dalla Regione Basilicata, per il sostegno al servizio sanitario regionale, donando fino a questo momento 22.700 euro.

Questo l’Iban del conto corrente dedicato: IT19Q0542404297000000000382 – Banca Popolare di Bari – Regione Basilicata – causale: donazione emergenza Coronavirus.

Attraverso il conto chiunque può offrire il proprio contributo, con una donazione che sarà destinata al sostegno degli sforzi del servizio sanitario regionale e all’acquisto di dispositivi medici.

Così come già fatto per gli spot audio e video riferiti alla Campagna di sensibilizzazione “Scacco Matto al Coronavirus” anche il videomessaggio di Trufelli è a disposizione delle tv locali e dei siti web che intendono sostenere l’iniziativa.