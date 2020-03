Anci Basilicata chiede sospensione attività estrattiva petrolio

In considerazione di quanto sta accadendo in Val D’Agri e in particolare dopo il caso di CORONAVIRUS nell’ospedale di Villa D’Agri ho chiesto all’unità di crisi regionale e al Prefetto della Provincia di Potenza di VALUTARE IMMEDIATA SOSPENSIONE ATTIVITÀ ESTRATTIVA PETROLIO.

Salvatore Adduce presidente Anci Basilicata

