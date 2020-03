Sanità Futura: al via Campagna di comunicazione sociale straordinaria

“Stop Coronavirus Basilicata”: è lo slogan della Campagna di comunicazione sociale straordinaria promossa da Sanità Futura che sarà multicanale, condotta attraverso il sito www.sanitafutura.org, i social, i tradizionali comunicati stampa, i servizi, i documenti per quotidiani e siti di informazione regionale e locale, ma anche attraverso le strutture sanitarie accreditate distribuite su tutto il territorio regionale. la comunicazione sarà gestita da un’equipe di professionisti ed esperti di comunicazione in ogni settore specifico a cui è stato affidato il compito di diffondere la più corretta informazione, la più vasta comunicazione “virale”, per spingere tutti i lucani verso l’unica strada percorribile: “la costruzione di una barriera di comportamento umano contro la diffusione del virus”.

Dato il pericolo per la salute pubblica in corso – spiega Sanità Futura – abbiamo bloccato tutte le altre comunicazioni, dedicando il nostro sito esclusivamente all’emergenza in atto. Stiamo raccogliendo e mettendo a disposizione di tutti, le informazioni utili per affrontare il rischio Covid-19 nel modo più corretto possibile. Siamo altresì consapevoli che solo una campagna mediatica, diffusa in modo minuzioso e coordinato, fatta di informazione corretta, che spinge senza sosta al comportamento responsabile di ciascuno di noi, può essere l’aiuto determinante per evitare il collasso delle strutture sanitarie e bloccare il virus.

Le strutture sanitarie accreditate si sono rese disponibili verso le istituzioni per aiutarle in tutti i modi possibili: sul versante delle prestazioni di urgenza e su quello della divulgazione di informazioni corrette e verificate.



