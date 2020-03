Si è tenuta ieri, oggi per chi legge, la prima video conferenza della SESTA Commissione consiliare permanente Mobilità – Ambiente e Qualità della vita – Riqualificazione Urbana – Pubblicità – Politiche Energetiche del Comune di Potenza. Si tratta del primo tentativo sperimentale di rendere operativa questa prassi nei lavori delle Commissioni.

La seduta si è aperta con il commosso commiato alle vittime della tragedia nel nostro paese e il saluto a tutti gli operatori sanitari che si stanno adoperando per la gestione dell’emergenza, a cui ha fatto seguito la discussione sugli interventi di sanificazione della città, degli uffici, dei mezzi di trasporto pubblici e sull’attivazione dello smart working per i dipendenti comunali, come già annunciato nei giorni scorsi dal Sindaco Guarente.

L’esigenza di adoperare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, come ribadito dalla Presidente William, nasce dalla volontà di non arrestare la macchina amministrativa dinanzi all’emergenza che stiamo affrontando; ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo preservando la sicurezza e la salute di quanti, ogni giorno, si adoperano nell’interesse della nostra città.

La Presidente ha voluto ringraziare anche tutti i dipendenti comunali, i commissari, i segretari delle commissioni e più in generale tutta la macchina organizzativa comunale che, pur tra mille difficoltà, ha permesso che i lavori consiliari potessero continuare.

Il nostro stile di vita è cambiato, ha sottolineato la William, si tratta di una necessità e non di una scelta, ma questa è una sfida che vinceremo tutti assieme, ciascuno facendo la propria parte, nella consapevolezza che la nostra comunità è responsabile e più forte di questa emergenza che sta spaventando il mondo e riducendo i contatti con le persone, rafforzando il senso civico e la volontà di mettersi al servizio della collettività.

