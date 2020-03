Emergenza coronavirus: undici tamponi negativi, positivo un pugliese

Il laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza ha analizzato ieri in tarda serata 12 tamponi. Di questi uno è risultato positivo al Covid 19. Si tratta di un cittadino pugliese, che a seguito della chiusura dell’ospedale di Altamura, per protocollo, è stato controllato dai sanitari del Madonna delle Grazie di Matera, l’ospedale più vicino. Il paziente è in Puglia dove segue le procedure previste. Gli altri undici tamponi, tutti negativi, sono stati eseguiti su cittadini lucani.

Lo comunica la task force regionale.