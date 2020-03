Coronavirus: intensificati i controlli presso i Tabacchi muniti di slot machine

Il sindaco sollecita le forze dell’ordine a verificare il rispetto delle norme di prevenzione.

Maggiori controlli presso le rivendite di tabacchi al cui interno siano installate slot machine che favoriscono assembramenti, incrementando la possibilità di contagio.

In una nota indirizzata a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, il sindaco di Gravina Alesio Valente ha auspicato nuove iniziative a sostegno delle attività di contrasto alla diffusione del Coronavirus. In particolare, anche sulla scorta di diverse segnalazioni pervenute dai cittadini, il sindaco ha sollecitato più accurate verifiche presso i Tabacchi in cui siano presenti postazioni di giochi, presumibile causa di affollamenti contrastanti con le disposizioni di cui ai diversi decreti adottati nelle ultime settimane dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sollecitando – in caso di violazioni – la rigorosa adozione dei conseguenti provvedimenti, in linea con le motivazioni che hanno già portato alla chiusura dei centri scommesse e della sale da gioco. All’invito ai cittadini a rinunciare temporaneamente al gioco e comunque e sempre a rispettare la normativa che vieta assembramenti ed impone il rispetto della distanza interpersonale di un metro, segue l’aggiornamento sul contagio da Coronavirus in città: ad oggi a Gravina si contano 3 casi, uno dei quali seguito in mattinata da decesso del paziente, da qualche giorno ricoverato in ospedale per il sopraggiungere di gravi problemi respiratori.