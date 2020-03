ATTIVATO IL NUMERO VERDE 800 236 236 – La Provincia sempre più la #Casadei100Comuni

La comunicazione di crisi su: facebook.com/provpzresilient/

GUARINO: Nuova ulteriore iniziativa istituzionale per garantire un servizio ai Comuni nella informazione sul Covid19 che sta avendo un evidente riscontro positivo, da oggi ha permesso di attivare anche un NUMERO VERDE a disposizione dei cittadini per avere notizie sul proprio Comune e sulle azioni messe in campo per combattere la diffusione di COVID19.

Sono in rete ormai quasi tutti i 100 Comuni attraverso le loro pagine Facebook o i siti di riferimento.

L’iniziativa istituzionale voluta dal Presidente dell’Ente, Rocco Guarino, punta alla condivisione sulla pagina facebook ‘Provincia Potenza – Network Comuni e Comunità Resilienti’ delle lodevoli iniziative messe in campo dai Comuni per supportare le fasce più deboli della propria popolazione, ovvero gli over65, i disabili e le persone messe in quarantena in base alle disposizioni ministeriali e fornendo altri utili informazioni per aiutare i Comuni e i Cittadini a gestire al meglio questa subdola emergenza.

La FanPage, disponibile all’indirizzo https://www.facebook.com/ provpzresilient/ , è stata pensata e predisposta proprio per promuovere e supportare, già in ordinario, le idee progettuali comunali e va nella direzione delle attività specifiche della resilienza, da anni ormai una delle attività dedicate dell’Ufficio Innovazione e Servizi per il Territorio diretto dall’ingegnere Alessandro Attolico e con il coordinamento operativo dell’ing. Rosalia Smaldone.

In questi giorni, sulla Fanpage, sono e saranno postate le informazioni utili legate a questo tipo di iniziative, per darne la più grande diffusione e ad agevolarne ulteriormente la fruizione da parte della popolazione locale.

A tal proposito, si invitano le nostre Amministrazioni comunali che desiderassero garantire questo tipo di diffusione alle iniziative attivate in emergenza a mandare un messaggio alla fanpage indicante il link dell’iniziativa da condividere e i cittadini ad aderire alla pagina in modo da essere costantemente informati anche da noi.

Il numero di servizio telefonico dedicato è: +39 345 6526773 o IL NUMERO VERDE 800 236 236