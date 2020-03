ACCADEMIA DUCALE ONLINE #iorestoacasa

A partire dal 16 marzo 2020, l’Accademia Ducale centro studi musicali intensifica le attività online, grazie ai propri canali social e all’utilizzo di una piattaforma digitale, per dar vita a varie iniziative solidali volte ad offrire un contributo concreto in questo particolare momento storico in cui ci viene chiesto di rimanere in casa per salvaguardare la nostra salute dal pericolo del coronavirus.

Lezioni concerto, seminari, approfondimenti tematici, a cura dei musicisti dell’Accademia Ducale, saranno disponibili gratuitamente a quanti forniranno il proprio indirizzo email con il quale si verrà invitati ad accedere alla piattaforma digitale, scrivendo a acc.ducale@gmail.com.

L’Accademia garantisce, inoltre, la continuità didattica ai propri allievi delle tre sedi attive – Pietragalla, Acerenza e Senise – che potranno seguire le lezioni di musica e accedere a tutti i contenuti della piattaforma digitale dell’Accademia che sarà costantemente aggiornata.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti è disponibile il sito internet ducaleacademy.it o i numeri 3471856713 – 3457952442.

Ciascuno deve fare la sua parte e la cultura, in questo momento, assume un’importanza ancora maggiore ed è giusto e doveroso che sia accessibile a tutti.

Diffondiamo la cultura. #iorestoacasa