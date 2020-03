Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Matera Ufficio di Gabinetto

A seguito dell’adozione degli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri risultano più stringenti le norme da osservare per contenere la diffusione del virus covid-19 su tutto il territorio nazionale. La regola fondamentale è restare a casa, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute e per l’acquisto di beni di prima necessità.

Per poter fronteggiare nel modo più efficace possibile l’emergenza sanitaria in atto, tutti i cittadini di questa Provincia sono invitati a fornire la massima collaborazione rispettando le regole imposte, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni che le Forze di Polizia e le Polizie Locali, nell’ambito dei controlli effettuati su tutto il territorio provinciale, potrebbero irrogare.

Verifiche queste avviate già a far data dal 9 marzo che hanno consentito di controllare complessivamente su tutto il territorio provinciale 1652 persone; le persone denunciate ai sensi dell’art. 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”) sono state 20, mentre due persone sono state deferite all’autorità giudiziaria. Ulteriori controlli sono stati altresì effettuati in n. 664 esercizi commerciali.

Pertanto, si rivolge appello al senso di responsabilità di ciascuno, sottolineando che il rispetto delle regole contribuisce a supportare anche quanti, in questo momento così delicato, sono sul campo per contenere l’esposizione a rischio della collettività tutta salvaguardando la salute pubblica.