Gravina in Puglia – Nella serata di Sabato 14 Marzo disinfestazione straordinaria. L’intervento rientra nelle iniziative per il contrasto alla diffusione del Coronavirus

Nella serata di Sabato 14 Marzo l’intero centro urbano, periferie comprese, sarà interessato da attività di disinfestazione straordinarie, rientranti nell’ambito delle iniziative assunte per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus.

Dopo gli interventi mirati eseguiti in piazze e strade già in nottata ed alle prime luci dell’alba, personale della società specializzata incaricata del servizio entrerà in azione a partire dalle 23, sotto il coordinamento del Servizio municipale ambiente. Le operazioni saranno eseguite con l’impiego di unità mobili, composte da tecnici qualificati e mezzi speciali muniti di turbo-atomizzatori.

A scopo meramente precauzionale viene consigliato di tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento; di non lasciare all’aperto animali domestici né cibi; di non esporre indumenti, giocattoli e altro materiale destinato al contatto diretto con le persone.

Si invitano inoltre i cittadini a rimanere in casa in osservanza delle norme per il contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus: eventuali violazioni saranno perseguite come per legge. Negli ultimi 3 giorni sono stati circa 400 i controlli effettuati da Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri, con acquisizione e verifica di altrettante autocertificazioni. Le violazioni riscontrate in diversi casi hanno portato alla denuncia dei trasgressori.