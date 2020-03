Emergenza Covid – RACCOLTA FONDI “AIUTI OSPEDALI DI BASILICATA”

L’Associazione Santa Maria della Rocca onlus di Calciano, ha deciso di lanciare questa raccolta fondi, dopo aver preso contatti diretti con alcuni reparti dei nostri ospedali per verificare lo stato del loro fabbisogno.

La nostra ferma decisione di avviare la raccolta fondi, in questo particolare momento storico, è un modo per continuare ad essere cittadini attivi e solidali, ognuno potrà contribuire anche con piccole cifre, ma abbiamo il dovere civico e sociale di supportare i nostri ospedali, in quanto le attrezzature non sono sufficienti per un numero esponenziale ed in crescendo di contagiati.

Questa Raccolta fondi ha due obiettivi:

diretto che mira alla raccolta dei fondi per acquistare le attrezzature che la raccolta fondi ci consentirà di effettuare

indiretto che mira a segnalare le carenze effettive dei reparti ed orientare altri gruppi che stanno effettuando altre raccolte fondi ad acquistare queste attrezzature.



Al momento, i reparti dei nostri Ospedali hanno segnalato questo fabbisogno:

OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA – REPARTO DI PNEUMOLOGIA

n. 3 monitor multiparametrici

n. 3 ventilatori pressovolumetrici

n. 3 pulsiossimetri

OSPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE D I MATERA – REPARTO DI PNEUMOLOGIA

n. 2 ventilatori pressovolumetrici con un numero congruo di tubi, filtri e maschere (almeno 100 o superiore)

n. 3 saturimetri

n. 3 monitor multiparametrici

PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCOPAGANO – U.O DI FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA E TERAPIA INTENSIVA POLMONARE

n. 3 monitor multiparametrici

n. 3 ventilatori polmonari pressovolumetrici

OSPEDALE “GIOVANNI PAOLO II” -POLICORO (MT)

n. 2 Ventilatori polmonari pressovolumetrici

n. 3 monitor multiparametrici

n. 1 Bilevel

Come associazione di volontariato, regolarmente iscritta e registrata come onlus all’anagrafe tributaria,

ci occupiamo da sempre di tutelare il bene comune:

la salute di tutti è il bene comune, che in questo momento, tutti insieme siamo chiamati a tutelare.

A chi parteciperà alla raccolta fondi, sia persone fisiche che giuridiche, e ci invierà un’email al nostro indirizzo smdr_onlus_calciano@tiscali.it,

inoltreremo un attestato di ringraziamento e la ricevuta per la detrazione e deduzione fiscale ai sensi del vigente Codice del Terzo Settore e TUIR.

ora non perdiamo altro tempo…

#DONA ANCHE TU perchè TUTTO VADA BENE…

puoi farlo utilizzando la piattaforma

gf.me/u/xqvwwd

oppure utilizza il codice iban IT41P0311116101000000001523

avendo cura di inserire la causale “Raccolta fondi Aiuti Ospedali Basilicata”

Sarà nostra premura aggiornarvi costantemente sullo stato della Raccolta Fondi.