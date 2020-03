Coronavirus, fuga in treno da Milano: “Meglio casa nostra”

“Ci hanno controllato sul treno per vedere se avevamo la febbre e per identificarci. Io sto bene. Sono tornato da Milano, abito a Napoli. Quarantena? Ora vediamo ma io sto bene”, Luca scende dal treno Frecciarossa arrivato da Milano alla 16,22 (con 10 minuti di ritardo). Dai vagoni scendono in pochi, alcuni hanno le mascherine e poca voglia di parlare. “Non siamo degli untori – dice una donna – vogliamo solo tornare a casa”. Non c’è caos, anzi, la stazione di piazza Garibaldi, rispetto al solito, appare semideserta anche se da Milano e dal Nord Italia continuano ad arrivare treni.

