Ztl pass temporanei

Ztl cittadine, pass temporanei per chi ha necessità di assistere familiari. Sospese le linee bus “Belvedere” e “Sassi” nei fine settimana

“I cittadini che non dispongono del pass per accedere ai varchi delle zone a traffico limitato e che hanno la necessità, in questa fase di emergenza, di assistere i propri familiari che risiedono all’interno delle Ztl, potranno richiedere un permesso temporaneo che sarà valido fino al 3 aprile 2020”.

Lo rende noto l’assessore alla Mobilità del Comune di Matera, Tommaso Mariani.

Gli interessati dovranno inviare un’istanza motivata, e corredata da autocertificazione, all’indirizzo mail: ztl@comune.mt.it.

Le autocertificazioni saranno soggette a verifica per accertare eventuali violazioni delle norme.

Intanto, per esigenze connesse al contenimento del contagio da virus COVID-19, e in ottemperanza delle limitazioni imposte dai DPCM dell’8, 9 e 11 marzo 2020, saranno sospese fino al 29 marzo le corse della Linea Sassi (nelle giornate del 15-22-28 e 29 marzo) e della Linea Cava del Sole-Parco Chiese rupestri (nelle giornate del 14-15, 21-22, 28-29 marzo 2020).