MARTIN JENSEN X MOLOW “CARRY ON” SU RADIO LASER DAL 20 MARZO 2020

In arrivo la giusta dose di positività!

“CARRY ON” è il nuovo singolo del DJ e produttore danese MARTIN JENSEN insieme al misterioso duo esordiente MOLOW, in radio da venerdì 20 marzo.

Parlando del brano, MARTIN JENSEN ha dichiarato: “È stato fantastico lavorare con i MOLOW, mi piacciono l’energia e la passione con cui mandano in visibilio pubblico”

I MOLOW, a loro volta: “avere l’opportunità di lavorare in studio con MARTIN JENSEN e mettere insieme i nostri diversi suoni è stato molto divertente! Poter imparare da un artista così elogiato e offrire alcune pazze fusioni dei nostri suoni era tutto ciò che volevamo per farvi ballare”.

Dopo le collaborazioni con JAMES ARTHUR e THE VAMPS e i remix per artisti del calibro di KATY PERRY e ED SHEERAN, MARTIN JENSEN è diventato uno degli esponenti più interessanti della scena dance degli ultimi anni. A rafforzare il suo status non solo di produttore ma anche di intrattenitore e performer è il suo posizionamento al #45 nell’influente DJ Mag Top 100 e l’esibizione in alcuni dei festival più prestigiosi a livello mondiale come Tomorrowland, World Club Dome, Lollapalooza e molti altri.