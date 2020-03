GUARINO: Iniziativa istituzionale per garantire un servizio ai Comuni nella informazione sul Covid19

Anche nell’emergenza legata alla pandemia mondiale da COVID-19 la Provincia di Potenza mantiene e rafforza il suo ruolo di raccordo e supporto istituzionale di #Casadei100Comuni.

L’iniziativa istituzionale voluta dal Presidente dell’Ente, Rocco Guarino, punta alla condivisione sulla pagina facebook ‘Provincia Potenza – Network Comuni e Comunità Resilienti’ delle lodevoli iniziative messe in campo dai Comuni per supportare le fasce più deboli della propria popolazione, ovvero gli over65, i disabili e le persone messe in quarantena in base alle disposizioni ministeriali e fornendo altri utili informazioni per aiutare i Comuni e i Cittadini a gestire al meglio questa subdola emergenza.

La FanPage, disponibile all’indirizzo https://www.facebook.com/ provpzresilient/ , è stata pensata e predisposta proprio per promuovere e supportare, già in ordinario, le idee progettuali comunali e va nella direzione delle attività specifiche della resilienza, da anni ormai una delle attività dedicate dell’Ufficio Innovazione e Servizi per il Territorio diretto dall’ingegnere Alessandro Attolico e con il coordinamento operativo dell’ing. Rosalia Smaldone,.

“In un momento in cui ai nostri Sindaci viene chiesto di fronteggiare un’emergenza senza precedenti nella nostra storia nazionale recente, – rileva il Presidente Rocco Guarino – la Provincia è pronta ad offrire loro anche questo tipo di assistenza ed in futuro ad utilizzare questo modello informativo e comunicativo sulle nostre piattaforme e con una vasta eco”.

In questi giorni, sulla Fanpage, sono e saranno postate le informazioni utili legate a questo tipo di iniziative, per darne la più grande diffusione e ad agevolarne ulteriormente la fruizione da parte della popolazione locale.

A tal proposito, si invitano le nostre Amministrazioni comunali che desiderassero garantire questo tipo di diffusione alle iniziative attivate in emergenza a mandare un messaggio alla fanpage indicante il link dell’iniziativa da condividere e i cittadini ad aderire alla pagina in modo da essere costantemente informati anche da noi. Ulteriori azioni organizzative si stanno già predisponendo e saranno messe a disposizione del territorio non appena rese operative.

Il numero di servizio telefonico dedicato è: +39 345 6526773