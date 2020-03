LATRONICO SU CORONAVIRUS E PSICOLOGI

“E’ da apprezzare la decisione del Governo di includere tra le misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale per fronteggiare l’emergenza coronavirus, anche il reclutamento delle figure degli psicologi”. Lo dichiara, in una nota, l’ex parlamentare Cosimo Latronico. “ Il ruolo degli psicologi sarà diretto al supporto della utenza così provata da questa imprevista epidemia e degli operatori sanitari impegnati in prima linea nello sforzo di contenere l’emergenza in corso. Ora sarà importante seguire la fase applicativa delle norme contenute nel decreto legge 14 /2020 affidata alle Regioni ed alle aziende sanitarie. Sono certo che il presidente Bardi e l’assessore Leone – continuato Latronico – sapranno programmare la implementazione di queste professionalità per codificare comportamenti adeguati a definire un efficace percorso terapeutico in un momento di grave crisi sanitaria”.

Correlati