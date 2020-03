Iorestoacasa e scopro la Basilicata con Caggiulino Lucanum

E’ tempo di stare a casa per prevenire il contagio da coronavirus, ed è bene anche fornire degli strumenti ludici e formativi per i più piccoli. Lucanum lancia Caggiulino, un simpatico cagnolino grigio e bianco col cappello con sopra la Basilicata che girerà virtualmente come cartoon alla scoperta del nostro territorio e tipicità soprattutto per i più piccoli. Il team della PMI innovativa iInformatica, emblema dello smart working e telelavoro, in linea con la campagna #iorestoacasa in sinergia con le Pro Loco Unpli della Basilicata lanciano una nuova evoluzione dell’iniziativa territoriale Lucanum questa volta rivolta ai più piccoli. Vito Santarcangelo Ceo iInformatica Srls e Rocco Franciosa Presidente Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata intendono con questa iniziativa mettere ulteriormente a valore le potenzialità creative della iInformatica e del network delle Pro Loco Unpli Basilicata al servizio delle famiglie lucane e della sensibilizzazione sul coronavirus. Infatti, ogni giorno saranno pubblicati da Lucanum e dall’Unpli degli originali disegni territoriali realizzati dall’artista ferrandinese e volto dell’iniziativa Alessandro D’Alcantara con diversi livelli di complessità da stampare gratuitamente e colorare. I disegni sono caratterizzati dai loghi delle due iniziative oltre all’hashtag #iorestoacasa. I genitori dei piccoli potranno poi partecipare ad un contest #iorestoacasa dove i disegni colorati più votati riceveranno come premio il Gioco Lucanum con le Pro Loco Unpli della Basilicata. Il progetto mira a sensibilizzare tutti fornendo piccoli strumenti per allietare le giornate nelle proprie mura domestiche ricordando il dovere nei confronti di tutti di restare a casa, confidando in una buona risoluzione della problematica. Al link seguente è possibile scaricare gratuitamente il primo disegno da colorare: http://bit.ly/caggiulino

