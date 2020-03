Gravina in Puglia – Il Sindaco Valente: “Cerchiamo di garantire un servizio a domicilio. Restate a casa”  

Si è tenuto nella mattinata di Giovedì 12 Marzo 2020, in Comune, un incontro tra il sindaco Alesio Valente, i titolari dei supermercati locali ed i referenti delle associazioni di volontariato – Protezione Civile, Corpo interventi umanitari, Guardie ambientali, Anpana, Obiettivo Giovani – per coordinare le azioni di assistenza domiciliare per le fasce più deboli della cittadinanza. Nell’ambito del tavolo di coordinamento, al fine di favorire una corretta affluenza dei clienti e tutelare la loro salute come quella dei dipendenti delle strutture di vendita, è stata concordata una nuova tabella oraria di apertura e chiusura dei supermercati, che pertanto resteranno aperti dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20. Garantita anche l’apertura domenicale, dalle 8 alle 13.30. Le nuove disposizioni si prefiggono di evitare assembramenti agli ingressi e, soprattutto, di non sovraccaricare gli addetti alle vendite e tutto il personale impiegato. “Innanzitutto voglio ringraziare tutto il personale che con impegno, nonostante la comprensibile paura, si sta impegnando per garantire a tutti i servizi di primaria necessità”, commenta il sindaco. “Proprio per tutelare loro ed evitare che la gente si accalchi presso gli ingressi dei supermercati e vada in giro per la città, – aggiunge Valente – abbiamo cercato di fornire un indirizzo generale. Ringrazio i titolari per la disponibilità mostrata e le associazioni di volontariato che, dal canto loro, si adopereranno per aiutare nella consegna della spesa e dei farmaci”.

A tal riguardo, nelle prossime ore sarà reso l’elenco delle associazioni di volontariato aderenti all’iniziativa, insieme ai recapiti dei rispettivi referenti, da contattare in caso di necessità.