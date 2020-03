CORONAVIRUS: PRESIDI SERVIZI UIL BASILICATA

La UIL Basilicata considerata la massima allerta per la fase acuta di emergenza sanitaria e sociale che il nostro Paese e la nostra regione stanno attraversando, comunica che manterrà aperte le proprie sedi assicurando un presidio per le urgenze, assumendo presso le sedi UIL, di Patronato ITAL e assistenza fiscale CAF, tutte le precauzioni utili per tutelare la salute degli utenti e degli operatori, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel DPCM: l’accesso agli sportelli sarà contingentato, mediante appuntamento e solo per urgenze, con le dovute attenzioni al rispetto delle distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Nel caso di accesso fisico agli sportelli gli utenti sono invitati a limitare, ove possibile, il numero degli accompagnatori.

La UIL di Basilicata garantisce la propria assistenza anche mediante i canali telefonici e digitali (e-mail, Socialnetwork, WhatsApp…) pertanto sollecita i propri iscritti e tutti i cittadini a prediligere questa comunicazione.

Gli indirizzi e i contatti dedicati ai quali rivolgersi sono:

UIL BASILICATA e-mail: urbasilicata@uil.it/ urbasilicata@pecert.uil.it TEL. 0971.411435-0971.410556-0971. 444221

ITAL e-mail: potenza@pec.italuil.it/ italpotenza@gmail.com TEL. 0971.411435-0971.444221-0971. 410556;

CAF email: cafuilbasilicata@gmail.com TEL. 0971.469459.

Nelle prossime ore verrà inoltre attivato una WebForm attraverso la quale si potranno inviare ai nostri uffici richieste di assistenza e consulenza telematica. L’avvenuta attivazione del servizio sarà diffusa con nota stampa e attraverso le pagine Facebook, Instagram, Twitter, nonchè sul sito web www.uilbasilicata.it.

