Giuseppe Cisterna, membro del Comitato Difesa Ospedale di Tinchi su possibile apertura ospedale

“Dopo aver letto sulla stampa le dichiarazioni dell’ex Sindaco di Pisticci Vito Anio Di Trani molto apprezzabili e lungimiranti per la riapertura delle strutture sanitarie territoriali, tra questi l’ospedale di Tinchi sull’emergenza coronavirus, come rappresentante del Comitato rinnovo alle autorità competenti, nonché l’invito all’assessore regionale dott. Rocco Luigi Leone, di intervenire prima possibile per utilizzare possibilmente i locali della struttura e far fronte ad un eventuale peggioramento di diffusione rapida del COVID-19

La struttura è in fase di ultimazione, e, quindi, è quasi completa la disponibilità di metri quadri di area sanitaria a servizio del pubblico, con la disponibilità di due sale operatorie. Facciamo fronte comune, uniamoci strettamente, questa è una lotta che coinvolge tutti, nessuno escluso, mettiamo le strutture e i sanitari nelle condizioni di poter operare e offrire supporto e speranza ai cittadini di tutto il metapontino”.