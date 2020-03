Documento sull’emergenza Covid-19 dell’Alleanza delle cooperative italiane Basilicata

In questo momento di grave difficoltà, in cui l’emergenza sanitaria ha inflitto pesanti conseguenze nella vita sociale delle nostre comunità e sull’attività delle imprese e dell’economia italiana, l’Alleanza delle cooperative italiane Basilicata ha stilato un documento “ Proposte a sostegno di lavoratori e imprese per fronteggiare l’emergenza ”, individuando possibili interventi da mettere subito in campo e chiedendo l’emanazione di un apposito Decreto di emergenza regionale.

Insieme alla misure di contenimento della diffusione del Covid-19, occorre predisporre adeguati strumenti di sostegno per tutti i comparti, direttamente o indirettamente investiti dalla crisi, che consentano di evitare il collasso del sistema.

Oltre alle importanti misure di carattere nazionale, l’Alleanza delle cooperative auspica l’adozione di interventi di sostegno anche a livello regionale.

Per questo è necessario che il governo regionale prosegua con decisioni chiare e coordinate per la salvaguardia della salute dei cittadini, la gestione dell’emergenza e l’attivazione di interventi che assicurino un adeguato sostegno alle imprese cooperative.

Siamo disponibili a coordinarci con gli enti locali ed i soggetti preposti per un’azione di presidio ed assistenza alle comunità del nostro territorio regionale, così come le cooperative sociali stanno già facendo.

“Mai come in questo momento dobbiamo fare leva su quelli che sono i valori cooperativi: reciprocità, senso di appartenenza, comunità e responsabilità condivisa” dichiara il presidente dell’Alleanza Giuseppe Bruno.