COVID-19 Disposizioni per uffici turistici APT Basilicata e numeri attivi

Il direttore generale dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, Antonio Nicoletti, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal D.P.C.M. 9 marzo 2020 e in via cautelativa, al fine di contrastare la propagazione dell’epidemia da Covid-19, ha disposto la chiusura dei due infopoint Apt di Matera: il Basilicata Open Space in piazza Vittorio Veneto e l’infopoint in via De Viti De Marco, fino al 3 aprile p.v. compreso. Per la stessa ragione tutte le attività programmate presso la sala conferenze del Basilicata Open Space sono sospese e nessun nuovo evento sarà calendarizzato.

Resterà attivo tuttavia il servizio di informazioni all’utenza turistica attraverso l’indirizzo di posta elettronica infopoint@aptbasilicata.it, il numero fisso 0835/331983 e il numero whatsapp +393701259856 istituito dall’Agenzia nei giorni scorsi.

L’accesso all’utenza esterna e dei visitatori agli altri uffici dell’Agenzia (a Matera e Potenza) sarà consentito solo per questioni urgenti e non rinviabili, esclusivamente previo appuntamento e nella misura di un visitatore per volta. Durante tale periodo gli uffici continueranno in ogni caso a garantire il servizio all’utenza tramite posta elettronica, telefono, videoconferenza.