Coronavirus, uno spot e un conto corrente per le donazioni. Radio Laser e City Radio aderiscono alla campagna audiovideo.

Uno spot audio e video di 10 secondi, che la Regione mette a disposizione delle radio, delle tv locali e dei siti web per sostenere la campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa. E un conto corrente dedicato della Regione Basilicata (IBAN IT19Q0542404297000000000382 della Banca Popolare di Bari intestato a “Regione Basilicata” – causale: donazione emergenza Coronavirus), attraverso il quale chiunque può offrire il proprio contributo, con una donazione, per sostenere gli sforzi del servizio sanitario regionale e consentire l’acquisto di dispositivi medici. Sono le iniziative che la Regione Basilicata, attraverso l’ufficio stampa della Giunta, ha messo in atto per contribuire alla gestione dell’emergenza Coronavirus.

