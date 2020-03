Venosa (PZ): Evade dai domiciliari. Arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venosa hanno arrestato in

flagranza di reato un 50enne del luogo, responsabile del reato di evasione.

In particolare, i militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato l’uomo che,

sebbene sottoposto alla detenzione domiciliare, si aggirava tranquillamente nel centro abitato.

Nel corso della verifica che ne è seguita, i Carabinieri hanno accertato che lo stesso, si era allontanato

dal luogo di detenzione, violando gli obblighi a cui era sottoposto, non fornendo, tra l’altro,

spiegazioni utili circa la sua illecita condotta.

La misura detentiva gli era stata imposta dall’Autorità Giudiziaria nel febbraio scorso, a seguito del

reato di danneggiamento continuato commesso dallo stesso nel comune di Potenza.

L’episodio evidenzia l’importanza dell’azione di controllo che costantemente i Carabinieri del

Comando Provinciale di Potenza effettuano, nell’arco delle 24 ore, sui soggetti destinatari di

provvedimenti restrittivi o di misure di prevenzione, in modo da garantire che gli obblighi che ne

conseguono, imposti dalle rispettive Autorità, vengano osservati.

Correlati