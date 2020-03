Castelluccio Inferiore: a causa di un guasto improvviso l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 13:00 di domani salvo imprevisti. CASTELLUCCIO INFERIORE: Via Nazionale, Via Caricchio, Via Giardini, C/da Pietrasasso – Zona P.I.P., C/da Fiumara del Pegnio, C/da Fornaci, C/da Forcelle, Località Timpone Coperto.

