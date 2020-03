Sono 699 le persone provenienti dalle altre regioni italiane censite fino a questo momento dalla Protezione civile.

Proseguono intanto i controlli: sono 8 i tamponi giunti in mattinata al San Carlo per essere analizzati, a cui potrebbero aggiungersene altri nelle prossime ore, e i risultati di laboratorio verranno resi noti in serata.

Stazionarie le condizioni di salute dei sette pazienti lucani risultati positivi nei giorni scorsi al nuovo coronavirus.

Lo rende noto la task force regionale.