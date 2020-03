ASM, EMERGENZA CORONAVIRUS.

Al fine di prevenire il diffondersi della infezione virale e contestualmente assicurare i servizi, l’ASM ha adottato i seguenti provvedimenti organizzativi:

SCELTA MEDICA

A far data dall’11.03.2020, la scelta del medico di base dovrà essere effettuata esclusivamente con la seguente modalità:

– invio della richiesta, unitamente alla relativa documentazione (autodichiarazione) all’indirizzo mail aziendale sceltamedica@asmbasilicata.it;

– a seguito della suddetta trasmissione l’ufficio provvederà all’invio del relativo attestato all’indirizzo e mail indicato dall’utente;

RILASCIO TESSERE DI ESENZIONE PER PATOLOGIE CRONICHE, MALATTIE RARE, INVALIDITA’, SERVIZIO, INFORTUNIO

A far data dall’11.3.2020 il rilascio delle tessere di esenzione sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

– invio all’indirizzo mail aziendale sceltamedica@asmbasilicata.it della richiesta di rilascio di tessera di esenzione, unitamente alla relativa documentazione. L’istante dovrà allegare, inoltre, apposita dichiarazione attestante che la documentazione prodotta è conforme all’originale in suo possesso;

– a seguito della suddetta trasmissione l’ufficio provvederà all’invio del relativo attestato all’indirizzo e mail indicato dall’utente;

N.B. Le modalità per il rilascio delle nuove tessere di esenzione per reddito saranno comunicate in prossimità della data di scadenza delle vecchie (31.3.2020).

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ AMBULATORIALI

Vista la nota della Regione Basilicata prot. n. 41493/13 A2 del 9.3.2020, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha disposto la sospensione, dalla data odierna e fino al 3.4.2020, delle seguenti attività:

– visite ambulatoriali;

– esami strumentali diagnostici e/o operativi;

– day service;

– diagnostica laboratoristica.

I pazienti già prenotati saranno telefonicamente contattati dal CUP per la riprogrammazione delle prestazioni da effettuarsi a far data dal 4.4.2020.

Saranno comunque erogate:

– le prestazioni, previa certificazione del medico prescrittore, con codice di priorità “U” (urgenza), nonché

quelle non differibili;

– le prestazioni di dialisi;

– le prestazioni oncologiche chemioterapiche;

– la radioterapia;

– la PET TAC;

– le donazioni di sangue in ottemperanza alla circolare n. 638 del 6.3.2020

In attesa dell’attivazione del numero verde aziendale dedicato, le prenotazioni per le medesime prestazioni urgenti (categoria “U”) nonché per quelle non differibili, potranno essere effettuate contattando i seguenti numeri CUP attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.30:

– 0835.253845

-0835.252154

– 0835. 586513

– 0835.986303

-0835.253333

I provvedimenti valgono per tutto il territorio aziendale.