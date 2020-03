Dantedì: l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Miglionico (MT) ai tempi del Covid-19

Dopo le recenti disposizioni da parte del governo italiano per contenere il contagio da Covid-19, l’Amministrazione Comunale di Miglionico (MT), volendo promuovere un messaggio di unità del paese in questo momento così delicato, ha indetto un concorso per tutti i cittadini di Miglionico, in sede e fuori sede, cercando di stimolare soprattutto i più giovani, che si trovano a dover restare a casa, dopo la chiusura delle scuole/ università, fino al 15 Marzo.

Nell’approssimarsi delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021, l’Amministrazione Comunale di Miglionico (MT) su impulso del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del ministero dell’istruzione, ha aderito alla giornata dedicata al sommo poeta: Dante Alighieri. La giornata, che prende il nome di Dantedì, offre un’importante occasione per celebrare la figura di Dante Alighieri e per approfondire lo studio delle sue opere.

Il concorso vuole offrire un’occasione per conoscere, valorizzare e diffondere le idee dei cittadini, delle famiglie e dei ragazzi che possano raccontare, in vari modi, i passi / la vita/ le opere del sommo poeta.

La finalità del concorso è di stimolare la riflessione critica, la creatività e l’espressività dei giovani con elaborati che possano dare forma alla loro “visione” di Dante Alighieri.

La scrittura, i linguaggi multimediali audio/video, l’illustrazione e ogni altra forma di comunicazione potranno essere gli strumenti creativi utilizzati dai partecipanti per condividere il racconto delle proprie suggestioni e riflessioni sulle opere e la vita del sommo poeta.

L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di invitare le famiglie a lavorare, da casa, su un progetto, che possa far sentire i cittadini “uniti” anche se “lontani”, in questo momento particolare, mettendo in palio una serie di premi a seconda della categoria di riferimento.