CGIL – Sedi aperte su tutto il territorio, accesso agli uffici solo su prenotazione

La Cgil di Potenza ha emanato una circolare organizzativa per regolamentare il funzionamento dei suoi uffici, alla luce dell’emanazione delle misure previste dai dpcm dell’8 marzo, dell’ordinanza del presidente della Regione Bardi e delle circolari emanate dalla Cgil nazionale sull’emergenza coronavirus. Le sedi rimarranno aperte su tutto il territorio regionale ma al fine di operare in sicurezza e contenere il rischio di contagio, le attività saranno assicurate mediante appuntamento e contatti telefonici. Sul sito www.cgilbasilicata.it è possibile trovare i numeri di tutte le sedi territoriali alle quali ci si può rivolgere per prendere appuntamento o per informazioni. Invitiamo tutti ad adottare responsabilmente le misure previste nel decreto.

Correlati