Emergenza coronavirus, dodici tamponi negativi

Dei quindici tamponi, giunti ieri dalle province di Matera e Potenza, dodici sono risultati negativi. I rimanenti sono in fase di processazione, insieme ad altri tre che sono arrivati in mattinata. I risultati saranno comunicati non appena disponibili.

Il paziente di Matera è ricoverato nel reparto di malattie Infettive del Madonna delle Grazie e non presenta una sintomatologia di particolare gravità. Gli altri due contagiati sono in osservazione nelle loro abitazioni.

Lo comunica la task force regionale.