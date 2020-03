Da venerdì 13 marzo su Radio Laser, BECKY G “MALA SANTA” il nuovo singolo che ha già superato 50 milioni di stream

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 13 marzo “Mala Santa” (oltre 50 milioni di stream), il nuovo singolo di BECKY G e title track del suo album d’esordio.

"Mala Santa", prodotto da DJ Luian e Mambo Kingz e registrato tra Los Angeles, Miami, Porto Rico e la Colombia, include featuring con Farruko, Zion & Lennox, Dalex, Darell, Mau y Ricky e Myke Towers.

“Mala Santa“ rappresenta la dualità della brava ragazza (santa) che viene percepita come cattiva (mala) quando non si comporta come ci si aspetta da lei. Il disco mette in luce una realtà in cui molte donne possono immedesimarsi, perché in fondo ogni donna può essere “mala” e allo stesso tempo “santa”.

Cantante, autrice e attrice Becky G è nata per stare sotto ai riflettori e la sua poliedrica carriera la sta piano piano facendo diventare una vera e propria icona. I successi di questa star mondiale di 22 anni includono due singoli al primo posto della Billboard Latin Airplay Charts (“Mayores” & “Sin Pijama”), un ruolo nel film “Power Rangers”, e una partecipazione come guest star nella serie FOX “Empire”, premiata agli Emmy.

Ha vinto due Latin American Music Awards 2018, per le categorie Favorite Female Artist e Favorite Urban Song (per “Mayores”) e le è stato assegnato il Diamond Play Button di YouTube per aver superato 10 milioni di follower sulla piattaforma. Becky G si è esibita insieme a Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin, le Fifth Harmony e Jason Derulo e ha collaborato con Pitbull, Daddy Yankee, Maluma, Anitta, Natti Natasha, ZAYN, Bad Bunny e CNCO, tra gli altri.

Becky è stata insignita dalla Latin Recording Academy come una delle donne più influenti del mondo dello spettacolo (2018) e ha ricevuto un riconoscimento dalla sua città natale di Inglewood, in California, per il suo contributo alla comunità ispanica. Inoltre è stata premiata come una delle “18 Teens Shaking Up Pop Culture” di Rolling Stone e una delle “21 Under 21” di Billboard.

Becky G ha partecipato come super ospite alla Billboard‘s Latin AMAs Fest, si è esibita ai Latin American Music Awards 2019 ed è stata premiata con l’Extraordinary Evolution Award per il suo successo come giovane perfomer che ha raggiunto risultati straordinari in pochissimo tempo. Ha inoltre ricevuto 3 nomination ai Latin American Music Awards 2019 incluso quella come “Female Artist of the Year”.