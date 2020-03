QUESTURA DI MATERA: SERATE DANZANTI SENZA LICENZA

La Questura di Matera nelle ultime ore ha diffidato due locali ubicati nel centro cittadino ove erano state organizzate 3 serate-eventi (un mac p 100, con la presenza di circa 400 studenti e 2 feste della donna) in locali privi di autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Uno di tali locali, peraltro, di recente è stato controllato dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione della Questura, collaborati dalla Polizia Locale, che hanno poi sanzionato l’organizzatore dell’evento, in quanto risultato inidoneo per la mancanza di uscite di sicurezza e maniglioni antipanico.

