ACQUEDOTTO LUCANO INVITA GLI UTENTI A PREFERIRE I CANALI TELEMATICI E TELEFONICI

Coerentemente con le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative alle misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus, è stata adottata una serie di accorgimenti a tutela degli utenti e dei dipendenti della società.

Acquedotto Lucano, in via precauzionale raccomanda agli utenti di accedere agli sportelli commerciali regolarmente aperti al pubblico solo nei casi strettamente necessari e qualora non sia possibile soddisfare le proprie richieste attraverso gli altri canali, attenendosi a ogni modo alle regole fornite dal Ministero della Salute riportate nei cartelli esposti presso le sedi della Società.

La Società raccomanda agli utenti di preferire i contatti attraverso i canali telematici e telefonici e ricorda che:

– per informazioni e servizi è attivo il numero verde 800 99 22 92, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00;

– per segnalare i guasti è attivo il numero verde 800 99 22 93, tutti i giorni h-24;

– per ottenere informazioni, segnalare guasti o inviare l’autolettura dei consumi è possibile usufruire dei servizi on line attraverso il sito internet www.acquedottolucano.it ;

Gli utenti, inoltre, possono utilizzare l’indirizzo di posta elettronica clienti@acquedottolucano.it e quello di posta certificata protocollo@pec.acquedottolucano.it per qualsivoglia informazione.