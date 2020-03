SVELATI I VINCITORI DEL CONCORSO “Tra Cultura, Storia e Tradizioni”

Saranno svelati il domani 6 marzo alle 18:30, nei suggestivi ambienti del Mulvino Alvino 1884 Hotel & Resort, gli 8 bozzetti selezionati da una giuria di qualità tra i numerosi, provenienti da tutta Italia, che hanno partecipato al concorso di idee promosso dalla Pro Loco di Matera “Tra Cultura, Storia e Tradizioni” e finalizzato alla personalizzazione e realizzazione di “Cucù” (dell’altezza di cm 170). I manufatti, personalizzati dagli artisti, saranno esposti in occasione dell’evento “Cucù Parade” che si terrà nella prossima primavera attraverso gli spazi e le diverse piazzette di Matera, ma anche a Montalbano Jonico e Policoro. L’iniziativa, ideata dal socio Pro Loco, Renato Favilli, è realizzata con il sostegno di Regione Basilicata, Provincia di Matera e partner privati, ed è patrocinata dal Comune di Matera, Comune di Montalbano e il Comune di Policoro. Nei 3 comuni scelti per la Cucù Parade, dal 9 al 13 marzo, sarà possibile vedere all’opera gli artisti che, con il loro intervento, favoriranno la reinvenzione di classici spazi urbani (le piazze individuate saranno rese note domani 6 marzo), rendendoli delle gallerie d’arte a cielo aperto ed un momento particolare per tutte le comunità.

#prolocomatera #cucùparade2020

