Potenza: per consentire l’esecuzione di lavori di riparazione, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:45 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Viale Dante, Viale Marconi, Via Leonardo Da Vinci, via Fermi, Via Puccini, Via Carlucci, via Tasso e zone limitrofe.

