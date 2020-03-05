POTENZA: SGOMINATA DAI CARABINIERI BANDA DEDITA AI FURTI DI AUTOVETTURE TRA PUGLIA E BASILICATA

I CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI POTENZA, IN ESECUZIONE DI UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE, HANNO ARRESTATO IN CERIGNOLA (FG) E MELFI (PZ) 5 PERSONE, COSTITUENTI UNA BANDA SPECIALIZZATA NEI FURTI DI AUTOVETTURE.
IL PROVVEDIMENTO SCATURISCE DA UN’ARTICOLATA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, COORDINATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI POTENZA, CHE HA CONSENTITO DI DOCUMENTARE L’OPERATIVITA’ DEGLI INDAGATI, CON BASE OPERATIVA E LOGISTICA IN CERIGNOLA, RESPONSABILI DI INCURSIONI NOTTURNE NEL POTENTINO, METTENDO A SEGNO LO SCORSO ANNO OLTRE 30 FURTI DI AUTOVETTURE NEL GIRO DI POCHI MESI, DECODIFICANDONE LE CENTRALINE ELETTRONICHE AL FINE DI ELUDERE I SISTEMI DI SICUREZZA “IMMOBILIZER”.
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