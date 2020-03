“LA CITTA’ CHE VORREI’’: LA GINOSA IDEALE DELLA CALO’ – MORANDI. SINDACO PARISI: “DAI PIU’ PICCOLI RITROVIAMO LA SPERANZA’’

Nel pomeriggio del 4 marzo, il Sindaco Vito Parisi assieme agli Assessori Emiliana Bitetti, Nunzio Ricciardi, il Consigliere Comunale Giorgio Acquasanta e il Consigliere Regionale Marco Galante, hanno preso parte all’evento organizzato dall’Istituto Comprensivo Calò – Morandi intitolato “La città che vorrei”.

Gli alunni delle classi seconde, sezioni A, hanno realizzato un plastico della loro Ginosa ideale. Una cittadina ecosostenibile in cui poter utilizzare mezzi alternativi all’auto, dotata di più aree verdi attrezzate con giochi per i più piccoli e in cui poter fare sport.

<<Abbiamo ascoltati con interesse e gioia i bambini – ha dichiarato Parisi – e colpisce positivamente assistere sin da questa età a una simile attenzione per una mobilità più sostenibile, la stessa per cui stiamo lavorando costantemente attraverso il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e con le opere pubbliche già avviate per dare vita a una Ginosa sempre più a misura di cittadino.

Ringrazio la preside Galli e le docenti, in particolare la Maestra Cecilia Pastore curatrice del progetto, per l’invito. Faccio i più sinceri complimenti ai nostri piccoli grandi cittadini, da cui non smettiamo mai di imparare.

In una giornata difficile per via delle notizie sul Coronavirus e della chiusura temporanea di tutte le scuole, questo evento ci ha donato ottimismo e forza per reagire anche di fronte a queste situazioni.

La paura non fermerà la nostra comunità>>.