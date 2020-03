Ugl Chimici Energia Matera: ”Antonio Epifania è il nuovo Responsabile Provinciale”

Su indicazioni dei lavoratori iscritti all’Ugl Chimici di Matera, sentito il segretario dell’Unione Territoriale del Lavoro Pino Giordano, Michele Polizzi, segretario sindacato nazionale Energia ha designato Antonio Epifania, reggente Responsabile Provinciale Matera per la Ugl Energia.

Lo rende noto il segretario Giordano il quale aggiunge che, “Epifania, dipendente dell’azienda Eni Spa divisione E&P sito Viggiano (PZ), in forza lavoro presso il sito Eni Centro olio di Pisticci (MT), vanta una notevole esperienza sindacale, nei rapporti con i lavoratori e con le aziende collegate al chimico”.

“Al centro di questa mia designazione dell’Ugl, che mi onora e gratifica, – annuncia il neo responsabile Chimici Matera, Epifania – ci sarà la riorganizzazione della Federazione che porrà le basi per il rilancio dell’attività sindacale e sarà anche l’occasione per definire le iniziative necessarie a seguire con maggiore efficacia le numerose vertenze, ed in special modo ciò che riguarda le aziende operanti nel chimico come es., l’Eni, tutto il territorio Val Basento, l’Enea Trisaia di Rotondella. La nostra politica sul territorio – conclude Epifania -, con il supporto del segretario provinciale dell’Ugl Giordano, sarà quella che intorno ai temi caldi del settore, noi siamo pronti a difendere le aziende, il lavoro e l’occupazione nel nostro territorio”.