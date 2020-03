LATRONICO (FdI) SU CENTRI STORICI

“Mi consenta di evidenziarle il recente bando emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) finalizzato a valorizzare i borghi ed i centri storici dei Comuni piccoli e medi. Una misura interessante,destinata agli Enti locali che potranno candidare progetti volti a recuperi funzionali e strutturali ,oltre che a realizzare attrattori ed itinerari culturali ed ambientali nei Comuni delle regioni del Sud, Basilicata compresa”. E’ quanto scrive l’ex parlamentare Cosimo Latronico, in una lettera inviata al governatore lucano, Vito Bardi. “Ci sono a disposizione non molte risorse finanziarie ,30 milioni di euro, ma l’iniziativa é di indubbio valore sia per la capacità di valorizzare un reticolo di centri che oggi rischiano l’abbandono che per mettere in circuito investimenti di immediato impatto sul difficile ciclo economico. A tal fine le suggerisco la necessità di assicurare un sostegno tecnico amministrativo ai Comuni della nostra regione, perché possano elaborare una progettualità coerente con le emergenze del territorio, garantendo un auspicabile coordinamento tra le stesse proposte progettuali. In secondo luogo,l’opportunità di replicare una misura simile al bando Mibact – conclude Latronico – nella programmazione regionale per implementare le risorse finanziarie ministeriali e potenziare l’impatto sul territorio regionale”.

