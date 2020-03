Gravina – Scrutatori con sorteggio in seduta pubblica

Referendum costituzionale: scrutatori nominati con sorteggio

Unanime la decisione di dare spazio a disoccupati e giovani

Appuntamento in seduta pubblica lunedì 9 marzo alle 16

Gli scrutatori? A Gravina saranno estratti a sorte tra inoccupati, disoccupati e studenti.

La Commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco Alesio Valente e composta anche dai consiglieri comunali Domenico Cardascia, Ezio Simone e Silvano Burdi ha individuato i criteri per la selezione – tramite sorteggio pubblico – di quanti nei seggi garantiranno il regolare svolgimento delle operazioni di voto in occasione del referendum costituzionale del prossimo 29 marzo. Su proposta del consigliere Cardascia, accolta all’unanimità dall’intera assise, il sorteggio per i 102 scrutatori (più un numero di 20 supplenti) avverrà tra gli studenti, unitamente ad inoccupati e disoccupati purché regolarmente iscritti all’albo comunale degli scrutatori. Nel caso in cui le domande pervenute risultassero in numero inferiore rispetto a quanto previsto, si procederà al sorteggio di tutto l’albo. “Una piccola possibilità per giovani e disoccupati – commenta il sindaco Valente – per affrontare in qualche modo ed insieme, le difficoltà economiche che si trovano a fronteggiare alcuni dei nostri concittadini”. Le richieste di adesione andranno compilate e presentate – unitamente a copia del proprio documento di riconoscimento, pena l’esclusione – presso l’ufficio protocollo di Palazzo di Città a partire da mercoledì 4 marzo sino a domenica 8 marzo, dalle 9 alle 12 da mercoledì a domenica e da mercoledì a venerdì anche nelle ore pomeridiane, dalle 15 alle 17, oppure all’indirizzo pec: protocollo.gravinainpuglia@pec .rupar.puglia.it. Il sorteggio avrà luogo in seduta aperta e pubblica nei saloni del consiglio comunale lunedì 9 marzo, con inizio alle 16.