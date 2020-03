COLDIRETTI: DOMANI A VAGLIO  WORKSHOP PER IL SISTEMA DI QUALITA’ SULLA CONSULENZA AZIENDALE

Si parlerà di consulenza aziendale e dei fabbisogni delle imprese agricole nel corso del workshop promosso da Coldiretti, dal titolo “La consulenza aziendale: Competitività, Innovazione e Sicurezza sul lavoro”, previsto per domani 5 marzo a Vaglio Basilicata presso l’agriturismo “La Dimora dei Cavalieri”, alle ore 10. Un incontro di approfondimento in cui verrà approfondito il tema della consulenza aziendale con gli interventi di Riccardo Fargione, rappresentante Confederazione Nazionale Coldiretti Area Economica, Piergiorgio Quarto, presidente Terza Commissione Regione Basilicata – Attività Produttive Territorio e Ambiente, Severino Romano, docente di economia ed estimo rurale presso l’Università della Basilicata, Paola D’Antonio, docente di sicurezza ed ergonomia dei cantieri agricoli e forestali presso l’Università della Basilicata e Gustavo Tisci, innovation advisor Regione Basilicata. Previsto l’intervento di giovani agricoltori in merito ai fabbisogni di innovazione. Nel corso dell’incontro, verranno illustrati i fabbisogni delle imprese agricole lucane in termini di consulenza emersi dall’indagine effettuata dalla Confederazione nazionale Coldiretti e verrà presentata la neo costituita società PSR&Innovazione Basilicata.

