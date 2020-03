SOLIDARIETÀ DELLA PROVINCIA DI POTENZA AL CONSIGLIERE CIFARELLI

“Un atto di vigliaccheria che non trova ragioni nelle azioni e nell’impegno del consigliere regionale Roberto Cifarelli a favore delle nostre comunità a cui va la nostra piena solidarietà umana e al tempo stesso il sostegno a proseguire sulla strada del rigoroso impegno politico che ha radici profonde e che in nessun caso può essere confuso con quella che è la dialettica politica ed istituzionale”.

Lo ha sostenuto Rocco Guarino Presidente della Provincia di Potenza, anche a nome dell’intero Consiglio Provinciale, commentando l’accadimento di questa notte che in fondo fa registrare un brutto segnale anche alla vigilia di trasformazioni e di competizioni elettorali amministrative che hanno invece bisogno di essere considerati come momento di verifica e di rilancio dei nostri territori e della città di Matera in primis, dove opera il consigliere Cifarelli.

Solidarietà condivisa anche dal Capogruppo alla Provincia del Pd, Antonio De Luca che ha rimarcato la esigenza di stare vicini a Roberto Cifarelli considerato uno dei più attenti ed equilibrati nel continuo confronto su temi e questioni è mai ancor più nelle valutazioni personalistiche che stanno avvelenando il clima politico lucano.