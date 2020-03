MARINA DI GINOSA: UNA PASSEGGIATA TRA MARE E PINETA CON “LA CAMMINATA ROSA” DELL’ 8 MARZO

Una salubre passeggiata immersi nella natura passando dal mare per raggiunge e addentrarsi nella Pineta Regina, l’immenso polmone verde della Puglia.

Marina di Ginosa si prepara a vivere per il terzo anno consecutivo “La Camminata Rosa”, la manifestazione nata su iniziativa dell’Associazione dei commercianti “Sviluppo e Promozione Marinese”, d’intesa con la Pro Loco “L. Strada” ed il Patrocinio del Comune di Ginosa con la collaborazione dell’Associazione Ciclistica Marinese, l’ A.S.D. Runners Ginosa e Arci “Il Ponte di Ginosa”.

“La Camminata Rosa” rappresenta una marcia non solo al femminile, che ha il chiaro intento di sensibilizzare l’opinione pubblica principalmente su alcuni temi: quello puramente sportivo, d’esempio ad un corretto e sano stile di vita, e quello che riguarda la promozione e la conoscenza del territorio attraverso percorsi naturalistici.

Al contempo, si celebra la donna, affrontando con delicatezza il tema della violenza di genere. Non a caso, la manifestazione ogni anno si svolge a ridosso dell’8 Marzo, giorno in cui si celebra la donna.

Quest’anno parte del ricavato sarà devoluto all’I.C. “R. Leone” di Marina di Ginosa. Tantissimi saranno i premi messi in palio dalle attività commerciali, che per l’occasione resteranno aperte al pubblico.

Punto di partenza del lungo cordone di donne e uomini, sarà anche quest’anno il Parco Comunale di Marina di Ginosa con raduno fissato alle ore 8.30. I volontari lavoreranno per accogliere le iscrizioni, che potranno essere effettuate anche prima della partenza presso lo stand allestito nel parco.

Durante la manifestazione della “Camminata Rosa”, ci sarà come ospite un talento marinese, Ivana Pirrazzo, campionessa regionale di salto in lungo di atletica leggera e campionessa di pallavolo. Ivana prenderà parte alla Camminata insieme ad una rappresentanza di amministratori per sostenere l’iniziativa dedicata alle donne.