Il Comune di Gravina in Puglia dona 15 arbusti per rinverdire viale Madre Teresa di Calcutta

Sabato 29 Febbraio giornata di ecopulizia con cittadini ed assocazioni

Rinverdire viale Madre Teresa di Calcutta con una quindicina di arbusti e ripulirla da erbacce e rifiuti. Questo il programma dell’iniziativa svoltasi nella mattinata di Sabato 29 Febbraio, messa a punto dalle “Associazioni ambientaliste in rete” coordinate dall’assessore al Verde e parchi, Felice Lafabiana e dall’assessore all’Igiene e decoro urbano, Paolo Calculli. “Abbiamo piantumato una quindicina di arbusti di acero – commenta l’assessore Lafabiana – ne verranno piantati degli altri nei prossimi giorni”. La giornata di ecopulizia nasce a corollario della collaborazione tra gli assessorati al verde pubblico ed all’ambiente, quest’ultimo guidato dall’assessore Aldo Dibattista, con le associazioni locali – Sezioneaurea, Lipu, Obiettivo giovani, Multiverso, Fridays for future Gravina, Punto macrobiotico, Mi.cro, Gravinapuliscoio e Libera – congiuntamente impegnatesi nell’avviare un calendario di iniziative legate all’ecologia ed alla sensibilizzazione dei cittadini circa le tematiche ambientali. “Abbiamo raccolto di tutto – aggiungono gli assessori Lafabiana e Calculli – compresi molti rifiuti speciali. Ringraziamo le associazioni, i volontari ed anche alcuni imprenditori che ci hanno aiutato nella riqualificazione di quest’area. Speriamo che tutti i cittadini ora, ci aiutino nell’azione di mantenerla decorosa e pulita così come l’abbiamo lasciata stamane”