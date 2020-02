Un albero per ogni nato, domani nelle aree verdi dell’ospedale Madonna delle Grazie la messa a dimora di 260 piante

Un albero per ogni nato. Dopo i parchi urbani e i quartieri, l’iniziativa del Comune interesserà l’ospedale Madonna delle Grazie. Con la collaborazione dell’Azienda sanitaria del Materano, sabato 29 febbraio alle ore 10, saranno messe a dimora 262 piante di lecci, ulivi, peri, mandorli, frassini e ibiscus, nelle aree verdi circostanti il nosocomio.

“L’iniziativa un albero per ogni nato – spiega l’assessore al Verde urbano, Giuseppe Tragni – ci ha consentito di piantare finora in diverse zone della città circa 560 alberi. Ognuno di questi reca sul tronco un braccialetto identificativo con il nome di uno dei bambini nati nel 2019. Ai genitori dei nuovi nati viene consegnato un altro braccialetto da conservare e un attestato firmato dal Sindaco a ricordo della giornata. E’ un modo per creare una simbiosi tra i cittadini e l’ambiente urbano e sensibilizzare tutti alla tutela del paesaggio. Siamo fortemente convinti che gli alberi migliorano la qualità della vita e, creare e incrementare le aree verdi all’interno della città, è un obiettivo che vogliamo perseguire con decisione”.

“In un momento oggettivamente complesso – ha sottolineato Il Direttore Generale facente funzioni dell’Asm, Gaetano Annese – in cui il sistema sanitario deve far fronte in modo preventivo a possibili situazioni critiche, tali iniziative sono una nota positiva e uno stimolo per tutti ad affrontare le emergenze con fiducia”.