Piiil Cultura: presentato il piano strategico. il Sindaco Valente: “Importante momento di formazione”

Si è tenuto nel pomeriggio di Giovedì 27 Febbraio, presso la sala convegni del Museo Civico di Gravina in Puglia l’incontro territoriale “PiiiL Cultura Puglia”, su iniziativa del Dipartimento Dipartimento del Turismo, cultura e valorizzazione territoriale della Regione Puglia. Un’occasione importante per i professionisti del settore per intrecciare proposte e partnership con gli Enti territoriali della filiera culturale.

Ad aprire il tavolo di confronto il sindaco Alesio Valente: “Vi ringrazio a nome della comunità – afferma il primo cittadino – per questo momento di conoscenza e formazione, importante per gli Enti locali e per i cittadini impegnati a vario titolo nel mantenere vivo ed attivo il comparto culturale più autentico ed identitario del nostro territorio, grazie anche agli strumenti messi a disposizione dalla Regione”. A coordinare la presentazione del Piano strategico della cultura, Paolo Ponzio, coordinatore operativo di Piiil Puglia e Brigida Salomone, del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio.