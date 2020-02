NUOVE ADESIONI A FORZA ITALIA: CUPPARO, SI RAFFORZA SQUADRA AMMINISTRATORI LOCALI

Si rafforza la squadra di amministratori locali che aderiscono a Forza Italia: Renato Iannibelli sindaco di San Costantino Albanese e Cinzia La Banca consigliere comunale di Terranova di Pollino hanno comunicato la propria scelta. Sono, in particolare, amministratori comunali dell’area sud che hanno costruito negli ultimi mesi rapporti di intensa collaborazione oltre che istituzionale anche politica con l’assessore regionale Francesco Cupparo.

La loro adesione a Forza Italia è commentata dallo stesso Cupparo. Essa – dice – ha un duplice significato, da una parte si tratta di rappresentanti istituzionali che hanno il consenso diretto di cittadini che li hanno eletti e dall’altra consente a Forza Italia di accrescere il legame con le comunità locali e i territori. A loro – aggiunge Cupparo – va il riconoscimento per l’impegno sinora profuso e che proseguirà ancora al servizio delle rispettive comunità municipali con l’impegno, a mia volta, di non far mancare l’incoraggiamento e il sostegno. A chi come me ha svolto l’esperienza amministrativa comunale è ancora più chiaro cosa significa oggi svolgere il delicato ruolo di sindaco e di consigliere comunale per dare risposte alle esigenze della gente specie in aree fortemente disagiate. Per questo la squadra di Forza Italia, a fianco del coordinatore regionale sen. Giuseppe Moles e del Presidente Bardi, ad ogni livello– continua Cupparo – sta intensificando ogni sforzo ed ogni azione per dare corso alla stagione di cambiamento che gli elettori lucani hanno fortemente voluto.