IL PRESIDENTE GUARINO HA RICEVUTO QUESTA MATTINA IL NEO QUESTORE DI POTENZA ANTONIO ROMEO

Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha ricevuto questa mattina nella sede di Piazza Prefettura, il nuovo Questore del capoluogo lucano, Antonio Romeo.

Nel cordiale colloquio, riconfermata l’attenzione della Polizia di Stato nei confronti dei cittadini potentini, in diretto contatto con le istituzioni locali, per le quali, il Presidente Guarino, ha a sua volta chiesto di continuare sulla strada del dialogo e del confronto che ha sempre consentito di affrontare non solo le emergenze con ottimi risultati, ma continuare a garantire un’azione di prevenzione e controllo di tutto il territorio provinciale.

“Il neo Questore Romeo, originario di Reggio Calabria, dopo ben 3 anni e mezzo di servizio in terra siciliana come questore di Enna -ha rilevato la stampa siciliana e calabrese – ha lasciato da poco la città siciliana chiamata dagli autoctoni “Castruggiuvanni” per continuare la sua mansione da Questore in una realtà ancora più importante, il Capoluogo della Basilicata Potenza”.

Romeo, che vanta una brillantissima carriera nella Polizia di Stato, ha ricevuto durante la sua attività siciliana, la cittadinanza onoraria di Piazza Armerina.