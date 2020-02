AGGD BASILICATA scende in campo – Domenica 01 marzo Stadio Viviani

Domenica 01 Marzo, alle 17:30 allo stadio Viviani, in occasione della gara contro il Catanzaro, l’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, scenderà in campo con il Potenza. Alcuni bambini e ragazzi affetti da Diabete di Tipo 1 accompagneranno i calciatori all’ingresso in campo, mentre prima della gara alcuni rappresentanti dell’Associazione (due mamme, un papà e un giovane adulto con diabete) saranno omaggiati a centro campo, con una maglietta dalla società Potenza Calcio.

AGGD Basilicata da due anni opera su tutto il territorio regionale per diffondere la conoscenza di questa patologia con lo scopo di abbattere stereotipi e luoghi comuni, a sostegno delle famiglie, affinché nessuna si senta sola nell’affrontare questa malattia cronica, che colpisce sempre più bambini in età pediatrica.